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Свидетель объяснил просьбу Януковича к Путину
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Свидетель объяснил просьбу Януковича к Путину ввести войска 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава генштаба ВСУ Юрий Ильин утверждает, что экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в госизмене, собирался просить президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины миротворцев.
На заседании Оболонского райсуда Киева Ильин попытался оправдать Януковича, передает УНИАН. Бывший глава генштаба дал показания в Оболонском райсуде Киева как свидетель стороны защиты Януковича. Ильин заявил, что узнал о подготовке Януковичем обращения к Путину от самого экс-президента 1 марта 2014 года.
По его словам, Янукович позвонил Ильину в первой половине дня и сообщил, что ситуация на юго-востоке страны выходит из-под контроля. Президент пожаловался военачальнику, что соглашение об урегулировании конфликта с оппозицией не действует, а страны-гаранты договора молчат.
Янукович рассказал Ильину, что собирается обратиться к Путину «с просьбой срочно начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии». В марте было опубликовано письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести миротворцев на территорию Украины.
Отметим, в марте украинский президент Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии в Донбасс.
Напомним, в декабре Печерский районный суд Киева выдал разрешение на арест Януковича по подозрению в госизмене. В феврале стало известно, что Генпрокуратура России отказала Киеву в ходатайстве о задержании Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.
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