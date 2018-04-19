Свидетель объяснил просьбу Януковича к Путину ввести войска

На заседании Оболонского райсуда Киева Ильин попытался оправдать Януковича, передает УНИАН . Бывший глава генштаба дал показания в Оболонском райсуде Киева как свидетель стороны защиты Януковича. Ильин заявил, что узнал о подготовке Януковичем обращения к Путину от самого экс-президента 1 марта 2014 года.

По его словам, Янукович позвонил Ильину в первой половине дня и сообщил, что ситуация на юго-востоке страны выходит из-под контроля. Президент пожаловался военачальнику, что соглашение об урегулировании конфликта с оппозицией не действует, а страны-гаранты договора молчат.

Янукович рассказал Ильину, что собирается обратиться к Путину «с просьбой срочно начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии». В марте было опубликовано письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести миротворцев на территорию Украины.

Отметим, в марте украинский президент Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии в Донбасс.