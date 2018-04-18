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США разместили в Греции ядерное оружие
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США разместили в Греции ядерное оружие 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: depositphotos.com
США разместили в Греции ядерное оружие. Об этом местному телеканалу Antenna заявил лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас.
По его словам, американцы хранят свое ядерное оружие на военной базе Араксос. Кроме того, лидер греческих коммунистов уверен, что США разместили беспилотники на базе в городе Лариса, вертолеты — в Александруполисе, а войска НАТО обосновались в Восточном Эгейском море «под видом» борьбы с проблемой беженцев.
«Правительство заполнило всю Грецию лагерями и базами НАТО», — сетует он.
Куцумбас убежден, что политика греческого правительства «всегда говорить "да"» США, ЕС и НАТО на фоне экономического кризиса в стране копит «ярость и негодование» обычных греков.
Летом минувшего года греческие СМИ сообщали о подготовке аэродрома в Араксосе к приему ядерного оружия США. Тогда министр иностранных дел Греции опроверг эти сообщения.
Комментарии21  Ещё 1 источник 
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