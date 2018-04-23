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Южная Корея прекращает вещание против КНДР
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Южная Корея прекращает вещание против КНДР в буферной зоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Южная Корея прекращает с понедельника вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля межкорейского саммита, объявило в Сеуле южнокорейское министерство обороны.
С 2015 года после 11-летнего перерыва Южная Корея вела "психологическую войну" против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.
Министерство обороны объяснило прекращение вещания попыткой "создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита" Юга и Севера 2018 года.
"Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", — приводит агентство Рёнхап заявление министерства обороны Южной Кореи.
Как сообщалось ранее, в пропагандистские программы, которые были слышны в КНДР на расстоянии до 24 километров от военно-демаркационной линии, включались четыре блока тем: преимущества демократической системы, новости развития Южной Кореи, пропаганда идей восстановления национальной общности, действительность северокорейского общества с точки зрения Сеула. В основном такие передачи были ориентированы на военных КНДР.
Южная Корея вела подрывное звуковое вещание против КНДР три раза в день по два-четыре часа с 11 точек в демилитаризованной зоне. Пхеньян неоднократно грозил уничтожить громкоговорители.
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