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Умерла супруга Буша-страшего
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Умерла супруга Джорджа Буша-страшего 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет, говорится в заявлении семьи, распространенном официальным представителем.
"Бывшая первая леди США и упорный защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет", — говорится в заявлении офиса Джорджа Буша-старшего, которое в своем Twitter опубликовал официальный представитель четы Джим МакГрат.
​Барбара Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса. С Джорджем Бушем-старшим познакомилась в 16 лет во время рождественского бала. Свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.
У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.
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