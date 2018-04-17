Ещё
В Эквадоре повстанцы похитили двух человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Эквадоре повстанцы похитили двух человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Эквадора объявило во вторник о новом похищении, осуществленном повстанцами в провинции Эсмеральдас на границе с Колумбией.
Как говорится в коммюнике министерства связи страны, похищены мужчина и женщина. Министр обороны Эквадора Патрисио Самбрано уточнил, что эти люди не были военными или полицейскими, а за похищение ответственен фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), действующих и на эквадорской территории.
Глава МВД Эквадора Сесар Навас полагает, что за похищением стоит лидер той же самой боевой группы, который недавно похитил и убил группу из трех сотрудников газеты Comercio, по прозвищу "Гуачо", сообщает портал Noticias 24.
РИА Новости: последние новости
В США не подтвердили задержание представителей космической отрасли Украины Коалиция США зафиксировала активизацию ИГ* в сирийском Абу-Камале Экономист: помощь МВФ – это "смертный приговор" для Украины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных47
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери94
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой209
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма220
Америка решила помешать Трампу116
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение