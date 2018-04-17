В Эквадоре повстанцы похитили двух человек

Как говорится в коммюнике министерства связи страны, похищены мужчина и женщина. Министр обороны Эквадора Патрисио Самбрано уточнил, что эти люди не были военными или полицейскими, а за похищение ответственен фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), действующих и на эквадорской территории.