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Трамп назвал пять мест для встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп назвал пять мест для встречи с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Yuri Gripas/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает РИА "Новости".
На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест". Он не уточнил, в каких городах возможна встреча.
По словам Трампа, встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.
Ранее Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей. Также президент отметил, что "огромную" помощь в организации встречи оказал Китай.
До этого Трамп называл сроки встречи с Ким Чен Ыном — она должна состояться в конце мая или начале июня.
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