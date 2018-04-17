Трамп назвал пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест". Он не уточнил, в каких городах возможна встреча.

По словам Трампа, встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей. Также президент отметил, что "огромную" помощь в организации встречи оказал Китай

До этого Трамп называл сроки встречи с Ким Чен Ыном — она должна состояться в конце мая или начале июня.