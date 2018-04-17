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Савченко прошла проверку на полиграфе
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Савченко прошла проверку на полиграфе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Арестованная по подозрению в подготовке терактов Надежда Савченко прошла проверку на полиграфе. Как пишет Интерфакс», об этом сообщил её адвокат Олег Соловей. Он отметил, что эксперты пока не дали окончательного заключения, однако обещали предоставить его в течение двух дней.
Напомним, 13 апреля, Савченко уже проходила проверку на полиграфе, но тогда её пришлось прервать. Это было обусловлено состоянием здоровья депутата, которая после своего ареста сразу же объявила голодовку. Чтобы пройти проверку, Надежда Савченко согласилась вернуться к приёму пищи.
Напомним, в конце марта Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в подготовке терактов в Раде и государственного переворота. Шевченковский суд Киева арестовал Савченко до 20 мая. В тот же день она объявила голодовку.
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