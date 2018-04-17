Савченко прошла проверку на полиграфе

Арестованная по подозрению в подготовке терактов Надежда Савченко прошла проверку на полиграфе. Как пишет Интерфакс », об этом сообщил её адвокат Олег Соловей. Он отметил, что эксперты пока не дали окончательного заключения, однако обещали предоставить его в течение двух дней.

Напомним, 13 апреля, Савченко уже проходила проверку на полиграфе, но тогда её пришлось прервать. Это было обусловлено состоянием здоровья депутата, которая после своего ареста сразу же объявила голодовку. Чтобы пройти проверку, Надежда Савченко согласилась вернуться к приёму пищи.