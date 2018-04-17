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Американцы не смогут летать через Россию
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Американские авиакомпании могут лишиться права летать через Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Авиакомпании из США просят помощи у Госдепа, так как соглашение о пересечении российского воздушного пространства истекает, а новая дата переговоров с авиационными властями России до сих пор не установлена, сообщают СМИ.
Руководители американских авиакомпаний встретятся во вторник с помощником госсекретаря США по экономике и бизнесу Манишей Сингх в связи с тем, что Минтранс России якобы отказался от намеченных на среду и четверг переговоров и попросил США предложить новые даты. Источники в Госдепе сообщают, что Вашингтон работает над тем, чтобы встреча состоялась как можно скорее, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что североамериканские авиакомпании еженедельно совершают сотни полетов над Востоком России, это наиболее быстрый и дешевый маршрут в Восточную Азию. Портал утверждает, что эти рейсы Россия якобы пыталась использовать в качестве рычага давления на Запад в 2014 году после начала конфликта на Украине.
Должностные лица США пока не связывают возможное решение России отменить переговоры с напряженностью в отношениях.
В Минтрансе России порталу пояснили, что несмотря на истечение срока действия соглашения, Москва позволит продолжить полеты на время проведения переговоров. Представитель Минтранса России Тимур Хикматов отметил, что США попросили отложить встречу на другой день, но ответа о новых сроках до сих пор не получили.
Однако американские перевозчики уже предупредили Госдеп, что им может понадобиться перенаправление рейсов и в конечном итоге отмена некоторых маршрутов в связи с издержками, если разрешение на пролет по территории России не будет предоставлено.
Накануне появились сведения о том, что США якобы приостановили выдачу виз летному составу «Аэрофлота». Однако эта информация была опровергнута.
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