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Коалиция США предложила России разведданные по Сирии
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Коалиция США предложила России разведданные по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель коалиции США полковник Райан Диллон заявил, что в Сирии зафиксировано повышение активности «Исламского государства», американские ВС готовы поделиться данными разведки с Россией.
«Мы видели сообщения, которые мы подтвердили за счет нашего собственного сбора разведданных, что ИГ начинает проводить больше атак на западной стороне реки Евфрат в районе Абу-Камаля против сил, поддерживающих режим», — сказал Диллон, передает РИА «Новости».
По его словам, силы коалиции под руководством США «почти никогда» не проводят операции к западу от Евфрата. «Если мы увидим ИГ на западе от реки Евфрат, мы скажем об этом русским, и будем надеяться, что они будут предпринимать действия по той информации, которую мы им предоставили», — отметил полковник.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что США при поддержке союзников планируют сформировать на подконтрольной им территории Сирии воинский контингент, который заменит находящихся там американских военных.
Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки ИГ будет завершена.
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