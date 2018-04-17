Коалиция США предложила России разведданные по Сирии

«Мы видели сообщения, которые мы подтвердили за счет нашего собственного сбора разведданных, что ИГ начинает проводить больше атак на западной стороне реки Евфрат в районе Абу-Камаля против сил, поддерживающих режим», — сказал Диллон, передает РИА «Новости».

По его словам, силы коалиции под руководством США «почти никогда» не проводят операции к западу от Евфрата. «Если мы увидим ИГ на западе от реки Евфрат, мы скажем об этом русским, и будем надеяться, что они будут предпринимать действия по той информации, которую мы им предоставили», — отметил полковник.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что США при поддержке союзников планируют сформировать на подконтрольной им территории Сирии воинский контингент, который заменит находящихся там американских военных.