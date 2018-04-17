Украинский космос оказался под угрозой из-за США

На 34-м космическом симпозиуме в штате Колорадо американские спецслужбы задержали председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и главу Конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева по подозрению в сотрудничестве с КНДР по ракетной программе.
Американцы подозревают украинских чиновников в незаконной продаже в КНДР проектной документации для северокорейской ракетной программы.
В Колорадо из Вашингтона срочно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый.
Информация о том, что двигатели для северокорейских ракет имеют элементы советских двигателей РД-250, произведенные украинским КБ «Южное», появилась в 2017 году. Позже эксперты ООН выяснили, что двигатели ракет КНДР были произведены в КБ «Южное». Власти Украины признали выводы экспертов ООН.