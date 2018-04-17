Украинский космос оказался под угрозой из-за США

Руководители космической отрасли Украины задержаны спецслужбами США

Спецслужбы США задержали в Колорадо руководителей космической отрасли Украины , сообщает «Взгляд»

Американцы подозревают украинских чиновников в незаконной продаже в КНДР проектной документации для северокорейской ракетной программы.

В Колорадо из Вашингтона срочно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый