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Украинский космос оказался под угрозой из-за США
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Руководители космической отрасли Украины задержаны спецслужбами США 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Спецслужбы США задержали в Колорадо руководителей космической отрасли Украины, сообщает «Взгляд».
На 34-м космическом симпозиуме в штате Колорадо американские спецслужбы задержали председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и главу Конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева по подозрению в сотрудничестве с КНДР по ракетной программе.
Американцы подозревают украинских чиновников в незаконной продаже в КНДР проектной документации для северокорейской ракетной программы.
В Колорадо из Вашингтона срочно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый.
Информация о том, что двигатели для северокорейских ракет имеют элементы советских двигателей РД-250, произведенные украинским КБ «Южное», появилась в 2017 году. Позже эксперты ООН выяснили, что двигатели ракет КНДР были произведены в КБ «Южное». Власти Украины признали выводы экспертов ООН.
 Ещё 5 источников 
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