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Украине не дадут в долг без помощи
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Украина не сможет взять в долг без помощи МВФ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters
Украина вряд ли сможет выпустить евробонды без получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление сделал замглавы украинского Минфина Сергей Марченко, пишет портал Delo.UA.
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«Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно», — сказал Марченко.
Украина собирается привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Так, в 2018 году Киев собирается привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.
МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов в 2015 году. Прежняя программа от 2014 года так и не была завершена. В рамках новой программы Украине уже было перечислено 8,4 миллиарда долларов. Последний транш был осуществлен в апреле 2017 года, следующий ожидается в третьем квартале 2018 года.
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