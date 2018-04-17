Украине не дадут в долг без помощи

Украина не сможет взять в долг без помощи МВФ

«Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно», — сказал Марченко.

Украина собирается привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Так, в 2018 году Киев собирается привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.

МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов в 2015 году. Прежняя программа от 2014 года так и не была завершена. В рамках новой программы Украине уже было перечислено 8,4 миллиарда долларов. Последний транш был осуществлен в апреле 2017 года, следующий ожидается в третьем квартале 2018 года.