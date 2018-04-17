«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа

Книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми называется «Высшая лояльность: правда, вымысел и лидерство». Слово «лояльность», вынесенное в заглавие, отсылает к знаменитому разговору с президентом США Дональдом Трампом.

В своей книге Коми рассказал, что, пригласив его поужинать, глава Белого дома заявил, что требует от него именно «лояльности».

Коми пишет, что в этом момент уставился на мешки под «выразительными голубыми глазами» Трампа:

«Я подумал в этот момент, что президент не понимает роли ФБР в жизни Америки».

Коми также вспоминает, что во время встреч с Трампом он невольно вспоминал свою работу в качестве прокурора, который расследовал дела мафии и находил «много общего» между мафиозными донами и президентом США.

Не человек «золотого дождя»

В книге, которая, вероятнее всего, станет бестселлером, приводится немало неприглядных подробностей, касающихся президента США. Так, Коми отмечает, что Трамп несколько раз поднимал в разговоре с ними эпизод общения с проститутками, который якобы произошел во время визита будущего президента в Москву.

Речь шла о событии, изложенном в так называемом «досье Стила» — материалах о Трампе, которые были подготовлены бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом . Работая на компанию, связанную с кандидатом в президенты Хилари Клинтон, Стил собирал компромат на Трампа.

Коми называет досье «заслуживающим внимания». В частности, в его записях говорилось, что Трамп якобы приглашал в номер проституток, которых попросил устроить «золотой дождь», на кровати, на которой ранее спали супруги Барак и Мишель Обама . Трамп, как пишет экс-глава ФБР, отрицал, что такой эпизод вообще имел место.

Сам Коми пишет, стараясь иронизировать, что никогда не желал ни «золотого дождя», ни «дождя из золота», имея в виду ценные подношения:

«Единственный дождь, которого я желал, — это дождь благословления, который нисходит на нас, когда мы предстаем перед творцом», — пишет Коми.

Стоит отметить, что книга экс-главы ФБР вообще написана достаточно высокопарным языком, и в ней Коми часто пишет о своих высоких моральных принципах. Возможно, это своеобразная попытка бывшего главы ФБР оправдаться перед читателями после перенесенного унижения. Известно, что о своем увольнении Коми узнал из телевизионных новостей.

В интервью телеканалу ABC News в понедельник Коми отозвался о президенте США достаточно резко, назвав его «морально непригодным», чтобы занимать пост главы государства.

«Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен быть президентом. Я думаю, что он морально непригоден, чтобы быть президентом», — заявил Коми.

Коми любит Клинтон

Коми в своей книге также касается эпизода, связанного с расследованием скандала с письмами экс-кандидата на пост президента США от Демократической партии Хилари Клинтон. Речь идет об официальной корреспонденции, которую она отправляла с частного почтового ящика.

Сначала Коми заявлял, что все вопросы к экс-госсекретарю США, которая пользовалась домашней почтой для рабочей переписки, сняты. Доказательств того, что Клинтон сообщала информацию, относящуюся к гостайне, через незащищенный почтовый ящик, нет.

Однако позже он сообщил, что были обнаружены новые письма, их тоже нужно проверить на предмет содержания в них элементов гостайны, так что дело фаворитки предвыборной гонки Клинтон снова нужно открыть.

Это заявление серьезно изменило предвыборный расклад, и если до заявлений Коми Клинтон серьезно опережала Трампа на несколько пунктов, то после популярность обоих кандидатов практически сравнялась. После заявлений Коми команда Клинтон обвинила его в том, что тот, будучи главой ФБР, использует административный ресурс, чтобы повлиять на результаты предстоящих выборов.

Джеймс Коми пишет, что, глядя на опросы, ожидал, что Клинтон победит, и много раз задавал себе вопрос, насколько ситуация могла повлиять на него. «Конечно, не сознательно, но я был бы глупцом, если бы сказал, что это не оказало на меня влияние».

Cкандал вокруг переписки Клинтон разразился в марте 2015 года, когда The New York Times опубликовала статью, где рассказывалось об электронной почте Клинтон. ФБР начало расследование в июле 2015 года. Через год Коми заявил, что с точки зрения ведомства для возбуждения уголовного дела в отношении Клинтон нет оснований. Однако заявлению Коми предшествовал странный инцидент.

Генеральный прокурор США Лоретта Линч , на стол которой тогда должны были лечь результаты расследования ФБР о переписке Клинтон, случайно встретилась в аэропорту с Биллом Клинтоном

Ряд американских СМИ обращал внимание на то, что сам Билл Клинтон сделал все, чтобы эта случайная встреча состоялась. Буквально через несколько дней министерство юстиции отказалось возбуждать дело против Клинтон. Кстати, Линч начала свою работу в прокуратуре именно во времена президентства Билла Клинтона.

В своих воспоминаниях экс-глава ФБР приносит свои извинения Хилари Клинтон, ссылаясь при этом на известного проповедника Карла Пауля Реингольда Нибура, который утверждал, что «прощение — это законченная форма любви». Коми также рассказывает, что был уверен, что Клинтон победит и отмечает, что никогда не ошибался в своих предположениях.

В то же время экс-глава ФБР пишет, что, хотя он жалеет о том, как говорил о деле Клинтон, выступая на ТВ, он снова бы поступил бы так же, если бы вновь оказался перед необходимостью начать расследование в отношении экс-кандидата от демократов.

Воспоминания Коми вызвали резкую реакцию со стороны президента США Трампа, который отметил, что тот был худшим директором ФБР в истории. Он также назвал мемуары Коми «лажей», а самого экс-главу ФБР — лжецом.