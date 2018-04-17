Ещё
Савченко лишат звания Героя Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев решил лишить Савченко звания Героя Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администрация президента Украины продумывает юридические пути, которые позволят лишить Надежду Савченко звания и медали Героя Украины.
«Позиция должна быть максимально внятной: нужно объяснить, зачем ее лишают звания и звезды Героя», — сообщил источник украинского издания «Вести» в администрации президента.
В департаменте по госнаградам пояснили, что лишение звания возможно при наличии обвинительного судебного решения. Но, напоминает издание, без этого можно обойтись, если будет найдено несоответствие в процедуре назначения. Так в 2010 году Донецкий окружной админсуд лишил посмертного звания Героя Украины Степана Бандеру из-за того, что тот никогда не был гражданином страны.
В понедельник Надежда Савченко возобновила голодовку после того, как выяснилось, что проведение теста на полиграфе было перенесено.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Савченко приостановила голодовку, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. В начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной Раде. В ответ она объявила голодовку.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Запад действительно собирается наступить на те же грабли Оппозиция объявила о начале «бархатной революции» в Армении Основатель Pink Floyd назвал «Белые каски» организацией фейков
Комментарии3  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту12
Россия отказалась перевозить грузы НАТО314
Скрипалей отравили жидкостью91
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа46
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе109
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение