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Украина обстреляла раритетный Т-34
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Украина обстреляла раритетный Т-34 

Рамблер 50 минут назад
Украина обстреляла военную технику, которая должна была принять участие в Параде Победы в Луганске. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, минувшей ночью служащие 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины обстреляли Луганск 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, повредив четыре единицы военной техники, в том числе танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
При этом Марочко подчеркнул, что Т-34 «не пострадал, когда были фашисты», но пострадал от действий ВСУ.
В предпоследний день марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие». Между тем накануне Андрей Марочко сообщил, что с 30 марта украинская армия выпустила по территории Луганской народной республики более 700 мин и снарядов, в результате чего погибли двое ополченцев, а еще девять пострадали.
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