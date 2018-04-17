Украина обстреляла раритетный Т-34

По его словам, минувшей ночью служащие 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины обстреляли Луганск 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, повредив четыре единицы военной техники, в том числе танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

При этом Марочко подчеркнул, что Т-34 «не пострадал, когда были фашисты», но пострадал от действий ВСУ.

В предпоследний день марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие». Между тем накануне Андрей Марочко сообщил, что с 30 марта украинская армия выпустила по территории Луганской народной республики более 700 мин и снарядов, в результате чего погибли двое ополченцев, а еще девять пострадали.