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В Афганистане неизвестные напали на мирных граждан
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В Афганистане неизвестные напали на мирных граждан, шестеро погибли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на группу мирных граждан в провинции Гур на западе Афганистана, шесть человек погибли, двое похищены, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные источники.
Инцидент произошел на автомагистрали, соединяющей провинции Гур и Герат. Как заявил агентству один из очевидцев случившегося, два человека в военной форме остановили транспортное средство, в котором находились мирные граждане, и открыли огонь. Среди пассажиров находились женщины и дети, но им удалось покинуть место происшествия.
По данным представителя полиции Мохаммада Икбала Низами, жертвами нападения стали три человека, еще двое получили ранения.
Ни одна группировка, действующая в регионе, пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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