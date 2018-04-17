Запад собирается наступить на те же грабли

Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Прямо-таки взгрустнулось. Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения про конфликт в Сирии.

Сводились рассуждения к тому, что ни ржавое сирийское, ни ржавое советское ПВО ничего сбить не способны, разве что какой-нибудь из пары способных летать самолетов может дотелепаться до военной базы на Кипре и уронить туда какую-нибудь гадость.

В ответ на мой растерянный вопль «Да с чего ты взял?» человек на полном серьезе отвечает — «Да как может работать русское ПВО, если в России не производят микросхем вообще, а также не умеют программировать».

«А погуглить?» восклицаю я.

«Ну как могут быть программисты в Питере, к примеру, если там зарплаты в десять раз меньше чем на Западе? Микросхем тоже не видел. Слышал, что в России пытались создать простейший ПК и не смогли. А программ русских я вообще никаких не видел».

Повторюсь — человек неглупый, никак специально политически не ангажированный.

То есть мнение его сложилось из впечатлений юности от СССР, откуда он уезжал плюс нынешних западных СМИ.

Особо подчеркну, я не собираюсь издеваться над френдом и вас прошу этого не делать. Я специально имя не называю и своими словами все пересказал.

Меня ужасает то, что это их общая система взглядов. И она, боюсь, присуща не только эмигрантам, не только рядовым западным обывателям, но и дядям-тетям принимающим решения.

В их Вселенной ржавые русские ракеты вообще не летают, ну просто абсолютно. И поэтому русских можно и нужно дальше нагибать. Русские просто делают вид, что чего-то там могут.

Последний раз такую ошибку совершал не-товарищ Гитлер в 1941 году.

Видимо, прошло слишком много времени с тех пор и Запад действительно собирается наступить на те же самые грабли.

Печалька.