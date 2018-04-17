Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе

Ложная тревога сработала в ночь на вторник на базе "Шайрат", никакого нападения на Сирию не было, сообщил национальному агентству САНА сирийский военный источник.
В ночь на вторник сирийское телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбили около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на военную базу Шайрат. Источник в армии САР подтвердил РИА Новости, что ПВО отражают атаку. Местный информационный портал "Аль-Масдар" сообщил, что ракеты выпустил Израиль.
"Ложная тревога о нарушении воздушного пространства прошлой ночью привела к запуску сирен ПВО и нескольких ракет, никакой внешней атаки на Сирию не было", — сообщило государственное сирийское агентство.
В свою очередь источник в службе международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки.
"С 21.00 по 1.30 (по местному времени) израильских самолетов в воздушном пространстве Ливана не было", — сообщил собеседник агентства.
Другой источник пояснил РИА Новости, что ранее израильские самолеты несколько раз на протяжении дня находились в воздушном пространстве страны.