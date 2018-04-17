В Тулузе полиция задержала 18 человек после беспорядков

Полиция французского города Тулуза задержала в ночь на вторник 18 человек, участвовавших в беспорядках, передает во вторник портал France Info.

Беспорядки в Тулузе происходят с вечера воскресенья. Причиной для них стало самоубийство задержанного в тюрьме коммуны Сес под Тулузой.

Однако источники в полиции сообщили телеканалу France 3, что причиной могла стать проверка документов у женщины, одетой в никаб — после этого сотрудники правоохранительных органов подверглись нападениям хулиганов.

Вечером в понедельник беспорядки возобновились: против полиции выступали около сотни молодых людей.

Столкновения происходили сразу в нескольких городских кварталах. За ночь хулиганы подожгли несколько машин. Для усмирения молодежи сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.