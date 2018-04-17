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В Тулузе полиция задержала 18 человек после беспорядков
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Тулузе полиция задержала 18 человек после беспорядков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция французского города Тулуза задержала в ночь на вторник 18 человек, участвовавших в беспорядках, передает во вторник портал France Info.
Беспорядки в Тулузе происходят с вечера воскресенья. Причиной для них стало самоубийство задержанного в тюрьме коммуны Сес под Тулузой.
Однако источники в полиции сообщили телеканалу France 3, что причиной могла стать проверка документов у женщины, одетой в никаб — после этого сотрудники правоохранительных органов подверглись нападениям хулиганов.
Вечером в понедельник беспорядки возобновились: против полиции выступали около сотни молодых людей.
Столкновения происходили сразу в нескольких городских кварталах. За ночь хулиганы подожгли несколько машин. Для усмирения молодежи сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.
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