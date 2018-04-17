Зачем украинский олигарх платил Трампу

Ловушка для олигарха: зачем Виктор Пинчук давал деньги Дональду Трампу

Они искали «русский след», а нашли украинский. На этой неделе ведущие западные СМИ постоянно упоминают Украину , но не в связи с заграничными турне Порошенко или обострением конфликта на Донбассе. Поводом стал украинский миллиардер Виктор Пинчук , которого подозревают в подкупе самого Дональда Трампа

Многие западные издания заинтересовались фигурой украинского миллиардера. «Кто такой Виктор Пинчук?» — спрашивает Newsweek , подчеркивая, что, по мнению его критиков, Виктор Пинчук сколотил большую часть своего состояния через мутные схемы, поскольку является зятем бывшего украинского президента Кучмы

«Господин Пинчук является зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы, которого часто критиковали за коррупцию, кумовство и убийство журналистов-диссидентов», — отмечает Нью-Йорк Таймс.

Однако не Пинчук лично является основной целью всех этих скандалов и расследований. Он, по сути, стал заложником американских политических баталий.

Злополучный гонорар

В ходе следствия по делу о «российском вмешательстве» в выборы американского президента спецпрокурор США Роберт Мюллер неожиданно нашел перевод на сумму 150 тыс. долларов от фонда Виктора Пинчука в адрес фонда Дональда Трампа.

Ранее американские следователи направили судебные запросы в фонд Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года являлся президент США Дональд Трамп, по вопросу о взаимодействии этого фонда с иностранными гражданами и в частности с гражданами РФ . И фонд Трампа передал документы относительно пожертвования со стороны Виктора Пинчука. Проблема заключается в том, что фонд получил этот платеж в 2015-м году от иностранца в период предвыборной кампании, хотя гражданам других стран формально запрещено финансировать организации, задействованные в избирательной кампании. Руководство фонда в свою защиту заявляет о том, что в сентябре 2015 еще не было окончательно ясно, что именно Трамп станет кандидатом от Республиканской партии

Указанную сумму Виктор Пинчук заплатил за 20-минутное видеообращение Трампа на конференции «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES), проходившей в Киеве в 2015 году.

Дональд Трамп в своем видеообращении на форуме YES не преминул раскритиковать внешнюю политику своих противников-демократов, что может быть расценено, как попытка повлиять на предстоящие выборы за счет денежных средств от иностранцев.

«Наш президент не силен — он не делает того, что должен делать для Украины. Путин вообще не уважает нашего президента», — заявил Трамп на форуме YES, критикуя политику Барака Обамы.

Во время конференции Трамп не поднимал разговор об оплате, но на следующий день адвокат Трампа Майкл Коэн позвонил политическому консультанту Дугласу Скину, который работал с Пинчуком, с просьбой передать 150 тысяч долларов в качестве гонорара. Этот перевод стал крупнейшим денежным пожертвованием, полученным Фондом Трампа в 2015-м году. И 9 апреля к адвокату Майклу Коэну агенты ФБР нагрянули с обыском.

В ответ на эти обвинения президент США Дональд Трамп заявил, что это политический эксперт Дуг Скин, а не украинский бизнесмен попросил его выступить на форуме YES и никакого отношения к «российскому вмешательству» его выступление не имеет.

«Я очень позитивно отнесся к Украине — еще один довод против фейковой истории о сговоре с Россией» — написал Трамп в Twitter.

Пикантность ситуации придает тот момент, что Виктор Пинчук считается другом оппонента Трампа — Хилари Клинтон . Он был одним из финансовых доноров фонда Клинтон, перечислив большие суммы — по разным оценкам от 10 до 25 миллионов долларов. The Wall Street Journal сообщал, что украинцы были щедрыми донорами фонда Клинтонов, упоминая Виктора Пинчука в качестве одного из основных меценатов.

«Тот самый Пинчук, который передал Фонду Клинтон 10 миллионов долларов и финансировал революционные группы Майдана. Эта комедия никогда не закончится», — пишет американский журналист Марк Эймс. «Пинчук! Назовите мне кого-то, кто не получал бы от него денег — от Джона Керри до Тони Блэра», — пишет американская журналистка, редактор издания The Buzzfeed Мириам Элдер.

Иными словами, аргумент о влиянии Пинчука на Трампа превращается в аргумент о влиянии Пинчука на Клинтон. Как в том, так и в другом случае, его пожертвования могут трактовать, как попытки вмешаться в выборы. Предусмотрительный украинский олигарх превращается в шарик пинг-понга, который лидеры американских политических партий отбивают друг другу.

Украинские олигархи меж двух огней

Такая щедрость Пинчука, скорее всего, связана с его бизнесом в США. Его финансово-промышленная группа «Интерпайп» экспортирует в США трубную продукцию — около 19% от общего экспорта труб. И действительно, в июле 2017-го, когда закончился срок действия соглашения о ценовых обязательствах, США решили не вводить антидемпинговые пошлины на украинские трубы, продлив действие соглашения еще на год.

В 2017 году компания увеличила продажи трубной и железнодорожной продукции в тоннах на 35%, продемонстрировав лучший результат за последние три года, в том числе благодаря росту нефтегазодбычи в США. Хотя теперь бизнес «Интерпайпа», вероятно, пострадает, но уже от недавно введенных Трампом пошлин на импорт стали. Изобличая «коварного украинского олигарха», Нью-Йорк Таймс как раз напоминает о том, что американские производители стали обвиняют его в незаконном демпинге на американском рынке.

Украинские олигархи традиционно пытаются заранее «раскладывать яйца по разным корзинам», дабы обезопасить свой бизнес и купить лояльность потенциального руководства США. Однако при эскалации противостояния между американскими политиками они оказываются между молотом и наковальней. Связь с украинским олигархом становится одним из поводов дискредитировать политического оппонента. В данном же случае получается классическая ситуация «слуги двух господ», который «получает плату от обоих». Такая политика свойственна многим крупным украинским бизнесменам. Фактически они покупают себе благосклонность сильных мира сего, как в свое время покупали «ярлык на княжение», и до поры их действительно терпят. Однако наступает момент, когда об их щедрых пожертвованиях вспоминают, делая из них доказательства в деле о коррупции или незаконном вмешательстве.

Как утверждает президент Центра «Стратегия ХХI» Михаил Гончар:

«В стране с коррумпированным государственным аппаратом, где все определяют интересы олигархономики, а не национальные интересы, выходит так, что в стратегических направлениях олигархи выступают как минимум провайдерами. Пинчук — яркий пример. Потом придется расплачиваться проигрышем, испорченным имиджем плюс потенциальными обвинениями».

По его мнению, украинские олигархи не понимают, что их попытки играть роль прогрессивных меценатов не в состоянии уберечь от назойливого интереса со стороны американской юстиции.

«На Западе это может создавать иллюзию, что, несмотря на то, что Украина коррумпированная страна, там есть часть прогрессивных олигархов, и Виктор Пинчук первый из них. Именно ради этого Пинчук и вкладывает деньги в подобные проекты, ведь как у него, так и у Леонида Кучмы есть свои скелеты в шкафу, соответственно их деятельность может послужить своеобразным щитом или индульгенцией, когда многое может быть прощено. Но если американская юстиция посмотрит на это другим взглядом, то никакие YES, «Украинские завтраки» в Давосе или Мюнхене не помогут. Этого украинские олигархи пока не понимают», — утверждает Михаил Гончар.

Во внутриамериканской политической борьбе любой украинский олигарх фактически является разменной фигурой — представителем лишь одной из десятков стран мира, бизнесмены которых настойчиво ищут благосклонности американского руководства и пытаются лоббировать свои интересы. Зачастую их действительно рассматривают в качестве своеобразных «коров», которых можно до определенного момента «доить», а в случае нужды — «зарезать», внезапно вспомнив о коррупции. И оказавшегося в центре скандала Виктора Пинчука, скорее всего, может спасти от печальной участи лишь более крупное пожертвование на какие-нибудь нужды «продвижения демократии».