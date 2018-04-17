Франция похвасталась «результатом» удара по Сирии

Французский министр в интервью радиостанции «Франс энфо» сообщил, что США и их союзникам удалось уничтожить «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр», передает ТАСС

В ответ на вопрос радиостанции о том, сможет ли Сирия теперь производить химическое оружие, Ле Дриан заявил: «Все заставляет нас думать, что нет».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM