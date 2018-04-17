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Франция похвасталась «результатом» удара по Сирии
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Франция похвасталась «результатом» удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Сирия больше не сможет производить химоружие после ракетного удара западной коалиции в субботу, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Французский министр в интервью радиостанции «Франс энфо» сообщил, что США и их союзникам удалось уничтожить «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр», передает ТАСС.
В ответ на вопрос радиостанции о том, сможет ли Сирия теперь производить химическое оружие, Ле Дриан заявил: «Все заставляет нас думать, что нет».
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM
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