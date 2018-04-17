Названо условие для новых санкций против РФ

Трамп заявил, что наложит на Россию новые санкции, «когда она их заслужит»

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Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что наложит новые санкции на Россию , "как только она их заслужит". На вопрос, когда он введет новые санкции против России, президент ответил: "Как только она их вполне заслужит".