ООН проведет брифинг по ситуации в Ракке

Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке

Брифинг Совбеза будет касаться гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Рукбан.

Федор Стржижовский. Совет Безопасности ООН во вторник, 17 апреля, проведет открытый брифинг по итогам оценочной миссии в сирийскую Ракку, запрошенный ранее российской стороной, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН

«Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401», — цитирует Стржижовского РИА «Новости».

Брифинг состоится в рамках вечерней сессии, которая начнется в 15:00 (22:00 по московскому времени), после обсуждения работы миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.