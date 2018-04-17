Ещё
Иран пригрозил ответить Израилю на удар по базе Шайрат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран пригрозил ответить Израилю на удар по сирийской базе Шайрат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иран назвал предполагаемый удар израильских военных по авиабазе Шайрат в Сирии "агрессивными действиями" и пригрозил ответом. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на официального представителя ираснкого МИД Бахрама Гассеми.
"Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия", — приводит издание слова Гассеми.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства также назвал атаку неприемлемой и добавил, что сирийская армия "способна защищать свою территорию и будет делать это".
Ранее агентство САНА сообщило об отражении ракетной атаки средствами сирийской ПВО. По данным местных СМИ, целью удара была авиабаза Шайрат. Источник РИА Новости в сирийской армии подтвердил, что военным удалось сбить около десяти ракет. Жертв и разрушений нет.
Информационный портал "Аль-Масдар" сообщил, что за обстрелом стоит Израиль. По сведениям издания, сирийская армия нанесла ответный удар и запустила ракеты по военным самолетам, атаковавшим авиабазу.
Пентагон ранее опроверг причастность к удару, заявив, что США не ведут военных действий в провинции Хомс, где располагается база Шайрат.
Израиль не раз наносил ракетные удары по территории Сирии. Так, в ночь с 9 на 10 апреля два истребителя F-15 выпустили восемь ракет по базе Тифор, погибли несколько человек.
РИА Новости: последние новости
Чили выступает против односторонних санкций Запада в отношении России Косачев объяснил, почему G7 решила проявить солидарность по делу Скрипаля Ракеты по авиабазе Шайрат выпустил Израиль, сообщили СМИ
Комментарии1  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»232
В Совфеде оценили призыв к России от G771
Скончался Андрей Невраев9
Санкции США: Россию погружают в рецессию474
Путин придумал способ победить коррупцию1110
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение