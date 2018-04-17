Еще одна страна вступилась за Россию

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Чили выступает против односторонних санкций Запада в отношении России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Чили выступает против односторонних санкций Запада в отношении России, заявил РИА Новости посол страны в РФ Родриго Ньето.
"Чили выступает против односторонних санкций, и мы продолжаем развивать все торговые возможности, которые нам представляются", — заявил посол, отметив, что его страна поддерживает систему многосторонних отношений.
Ньето отметил, что несмотря на то, что санкции западных стран повлияли на Россию, страна смогла "развить сферы, которые не развивала ранее".
Посол заявил также, что сотрудничество между Чили и Россией "очень широкое". "Коммерческая, экономическая сторона улучшается с каждым днем, обмен между двумя странами растет", — заявил Ньето.
По его словам, Чили надеется подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
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