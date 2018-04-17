У посольства США на Кипре прошла антивоенная демонстрация

Антивоенная демонстрация прошла возле посольства США в Никосии, ее участники осудили ракетные и воздушные удары по Сирии 14 апреля силами США, Великобритании Франции , сообщает кипрский телеканал Sigma.

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Организовала демонстрацию основная оппозиционная партия Кипра — Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), участие в митинге принял генеральный секретарь АКЭЛ, бывший президент Кипра Димитрис Христофиас . В письменном заявлении экс-президент раскритиковал правительство и обратился к кипрскому народу с призывом выступить в защиту сирийского господства.

В резолюции митинга, переданном в посольство США, осуждается атака на Сирию как преступление против сирийского народа и как вопиющее нарушение суверенитета, территориальной целостности Сирии, вмешательство во внутренние дела сирийского государства.

В антивоенной акции участвовали несколько сот человек, в том числе турки-киприоты, сирийцы и палестинцы.

Между тем официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому отверг критику АКЭЛ и напомнил, что Христофиас, будучи председателем парламента, в 2003 году поддержал предоставление помощи и использование воздушного пространства Кипра военными самолетами США во время операции в Ираке