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У посольства США на Кипре прошла антивоенная демонстрация
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У посольства США на Кипре прошла антивоенная демонстрация 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Борис Бабанов
Антивоенная демонстрация прошла возле посольства США в Никосии, ее участники осудили ракетные и воздушные удары по Сирии 14 апреля силами США, Великобритании и Франции, сообщает кипрский телеканал Sigma.
В бомбардировке Сирии участвовали британские самолеты с авиабазы Акротири на Кипре.
Организовала демонстрацию основная оппозиционная партия Кипра — Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), участие в митинге принял генеральный секретарь АКЭЛ, бывший президент Кипра Димитрис Христофиас. В письменном заявлении экс-президент раскритиковал правительство и обратился к кипрскому народу с призывом выступить в защиту сирийского господства.
В резолюции митинга, переданном в посольство США, осуждается атака на Сирию как преступление против сирийского народа и как вопиющее нарушение суверенитета, территориальной целостности Сирии, вмешательство во внутренние дела сирийского государства.
В антивоенной акции участвовали несколько сот человек, в том числе турки-киприоты, сирийцы и палестинцы.
Между тем официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому отверг критику АКЭЛ и напомнил, что Христофиас, будучи председателем парламента, в 2003 году поддержал предоставление помощи и использование воздушного пространства Кипра военными самолетами США во время операции в Ираке.
На Кипре находятся две британские военные базы — Акротири и Декелия, которые являются суверенной территорией Великобритании. В атаке на Сирию участвовали четыре британских самолета Tornado, вылетевшие с Акротири и нанесшие удары по предприятиям вблизи сирийского города Хомс.
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