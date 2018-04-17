Боевики сдают оружие в Думейре

Боевики «Джейш аль-Ислам»* сдают оружие в Думейре, сообщили СМИ

"Началась сдача тяжелого и среднего оружия в рамках выполнения пунктов соглашения между сирийским государством и боевиками "Джейш аль-Ислам"* в Думейре", — передает агентство.

По его данным, в соответствии с соглашением, около тысячи боевиков должны выйти из города и направиться в Джараблус на севере провинции Алеппо. Сообщается, что оружие начали сдавать порядка 60 боевиков.