Боевики сдают оружие в Думейре

Боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам"* начали сдавать оружие в сирийском городе Думейр к северо-востоку от Дамаска, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.
"Началась сдача тяжелого и среднего оружия в рамках выполнения пунктов соглашения между сирийским государством и боевиками "Джейш аль-Ислам"* в Думейре", — передает агентство.
По его данным, в соответствии с соглашением, около тысячи боевиков должны выйти из города и направиться в Джараблус на севере провинции Алеппо. Сообщается, что оружие начали сдавать порядка 60 боевиков.
*Террористическая организация, запрещена в России