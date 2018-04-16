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ВСУ открыли минометный огонь по Зайцево
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ВСУ открыли минометный огонь по Зайцево 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинские силовики выпустили десятки мин по поселку Зайцево.
Вооруженные силы Украины в течение дня выпустили 58 мин по населенному пункту Зайцево на севере Горловки.
Об этом рассказал руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
«Всего на данный момент с позиций ВСУ по направлению Жованка — Зайцево выпущено 18 мин калибра 120 мм, 40 мин калибра 82 мм», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Кроме того, по данным СЦКК, произведено 10 выстрелов из вооружения БМП, выпущено 58 гранатометных выстрелов. Обстрел населенного пункта продолжается.
Украинские силовики продолжают обстрелы.
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