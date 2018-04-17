Забыть Германию, как страшный сон!

Забыть эту работу, как страшный сон!

Рижанин поделился опытом трудоустройства в Германии

Читатель Delfi рассказал печальную, но поучительную историю работы за границей, с целью «предостеречь тех, кто думает, что там все так сладко, правильно и красиво».

Дмитрий попал в компанию, которая занимается перевозкой по Германии людей с ограниченными возможностями движения. Оказалось, что и в такой упорядоченной стране есть деятели, которым закон не указ. На их удочку попадаются не только слабо знающие права и язык гастарбайтеры, но и граждане Германии.

Причина, по которой Дмитрий и его девушка решили покинуть Латвию , мало отличается от историй десятков тысяч молодых латвийцев, живущих сегодня за рубежом. Из рассказов своих знакомых, перебравшихся в Германию, представляли ее себе исключительно законопослушной страной, «где, в первую очередь, соблюдаются права человека, а любой труд достойно и честно оплачивается, где есть перспектива как для специалиста, так и для простого рабочего, где хороший климат и инфраструктура, в общем все прелести цивилизованной Европы».

Первый пшик. Глубокая провинция, стирка «за наличные», до магазина час пешком

Понимая, что сразу найти престижную работу, без знаний языка, невозможно, Дмитрий с девушкой решили начать с малого. Знакомый предложил нам обратиться в немецкую фирму K., занимающуюся транспортировкой больных людей по территории Германии. Сам он там работал (как позже выяснилось, за привлечение работников из Латвии ему обещали премию) и утверждал, что все будет хорошо.

В середине августа прошлого года Дмитрий связался с неким Павлом из этой компании, который выразил готовность трудоустроить пару из Латвии, как водителя и сопровождающего. От молодых людей требовались лишь права B категории и гражданство ЕС

«Суть работы изложили так: перевозка на микроавтобусе по типу «скорой помощи» малоподвижных сидячих и лежачих пациентов из пункта А в пункт Б, а при необходимости — заносить или заводить их на разные этажи, — рассказывает Дмитрий. — Пять дней в неделю, каждая вторая суббота — рабочая, до 14.00. Оплата сдельная. Объяснили, что работа физически и морально непростая, но люди довольны. Сильно подкупало обещание квартиры в городе».

Ближе к оговоренному сроку переезда из компании сообщили, что адрес пребывания в Германии меняется. Молодые люди завершили дела в Латвии, посетили интенсивные курсы немецкого, упаковали чемоданы, сели в машину и уехали.

«Уже в нескольких километрах от места, куда нас вел навигатор, мы поняли, что находимся в глубокой провинции, — рассказывает Дмитрий. — Из дома вышел наш земляк и будущий коллега, который отвел нас на второй этаж в «квартиру», комнату типа «общежитие» с двумя убитыми кроватями и с двумя соседями по этажу. Это был последний дом в поселке, до ближайшего магазина — час пешком.

На первом этаже дома — замечательные хозяева, немцы, которые регулярно ходили к нам на этаж, как к себе домой. Настаивали, чтобы мы не пользовались водой, не включали отопление и свет, не топтали в коридоре, не открывали окна. Наша машина им мешала, где бы она не стояла, но не мешало требовать с нас деньги за пользование стиральной машиной «только наличными» и за гостей, оставшихся на ночь. За все счастье с зарплаты удерживалась сумма, равная стоимости не самой плохой квартиры в ближайшем городе».

Второй пшик. Женщины не требуются, бюро с запахом навоза, мифическая медстраховка

Очередное разочарование не заставило себя долго ждать — девушке Дмитрия в рабочем месте отказали. О том, что «женщины на работу не требуются» сообщил ответственный за перевозки по региону Артур, к которому он приехали в «бюро» («неотапливаемый кабинет на старой фабрике-конюшне с терпким запахом трансмиссионного масла и навоза»). На упоминание договоренности с Павлом, Артур ответил, что Павел за этот регион не отвечает.

«Какие-то совсем негерманские имена, скажете вы… — пишет Дмитрий. — Так и есть, фирмой, филиалами и диспетчерской службой руководили исключительно бывшие жители одной теплой советской республики — друзья, братья и сестры владельца компании, у которых несколько лет назад были судебные разбирательства, связанные с отмыванием денег через дочерние предприятия. Осознавая, что влипли по уши, сошлись на том, что вернуться в Латвию еще успеем. Но сюрпризы на этом не закончились».

Очередные проблемы касались оформления медицинской страховки, которая обязательна для всех работающих в Германии с первого дня. При оформлении документов Дмитрий получил от Артура бланк, «якобы копию отправленного заявления на страхование здоровья». По словам менеджера, страховая карточка должна была прийти в течении недели-двух. Не дождавшись документа за месяц, Дмитрий лично отправился в страховую компанию:

«В их базе данных меня не оказалось. Страховщики позвонили в фирму, после чего карточка пришла за неделю».

Третий пшик. Двойная бухгалтерия, ненормированная работа, хамские диспетчеры

По рассказу Дмитрия, рабочий процесс тоже сильно отличался от того, который был обещан до отъезда в Германию.

«На вопрос, почему мы уже одиннадцатый час на смене, в сотне километров от дома, коллеги отвечали, что это еще не поздно. Учета часов в фирме нет. В этом регионе работники получают фиксированный оклад за срисованные с потолка бухгалтерией часы, плюс премию, дотягивающая сумму до оговоренного оклада. Никаких официальных выходных и праздничных дней в фирме нет, как и надбавок за сверхурочные, ночные, праздничные. Единственный документ, в котором отображается примерное время и дни работы — бланки адресов, простые листы А4, которые раз в неделю выдающийся водителями в «бюро» — после сверки их выбрасывают в мусорную корзину.

В рабочем договоре все красиво: почасовая оплата, 40-часовая рабочая неделя. Отпуска — выходные — праздники. Время приема заказов на фирме — с 6:00 до 22:00. Казалось бы, рабочее время красиво делится на две 8-часовые смены. На деле, никаких смен нет, количество рабочих часов водителя — начиная от 220 в месяц. Обещанные субботы «до 14.00» тоже оказались обманом — заканчивать работу приходилось очень поздно. Оплата за часы получалась гораздо меньше установленной в Германии минималки. Планировать что-либо после работы — смысла не имеет, так как время завершения «дня» — непредсказуемо.

В среднем, за день проезжаешь 400 километров, домой приходишь в полуобморочном состоянии. Перестают существовать дни недели, времена суток и времена года. На мой вопрос к руководству, почему время работы превышает все возможные нормы, последовал ответ: рабочий микроавтобус стоит под домом, вам не нужно добираться до работы, а проезд до первого адреса и с последнего адреса работой не считается.

Свой вклад в безумный режим работы вносит диспетчерская служба, распределяющая поездки. Недопонимания начались с первых же дней: я высчитал время до первого адреса и с последнего адреса, чтобы укладываться хотя бы в 10 рабочих часов в день. Как только я сообщал, что заканчиваю смену и новые заказы не беру, мне выдавали самые несуразные поездки в другой конец региона. Сперва, под предлогом, что надо же кому-то выручить, но когда я отказался от систематической выручки, я услышал в свой адрес много неприятных эпитетов. Вскоре каждое окончание смены сопровождалось скандальными звонками.

Позже начали давить на человеческие качества, мол, нужно съездить помочь коллеге поднять пациента на этаж. Потом упреки, что не помог. В общем, никакого понимания, что у водителей может быть личное время и планы. Если нужно — разбудят среди ночи и заставят ехать. Не дозвонятся на рабочий телефон — будут звонить на личный, выключишь личный — станут звонить соседу по этажу».

Еще четыре пшика. Инвалиды пачками, мерзлый автобус без тормозов, падающие бабушки

По словам Дмитрия, страшнее всего, что произошло с ним и его девушкой — только отношение компании к пациентам. При том, что на интернет-странице она преподносит себя как «дружелюбную организацию, предоставляющую транспортные услуги на высшем уровне». Но «жадность этой компании преобладает над всеми возможными человеческими чувствами». Дмитрий приводит четыре аргумента в пользу своего утверждения.

1. Санитарный транспорт превращается в общественную маршрутку. В компании, единственной в регионе, активно практикуется перевозка в одном микроавтобусе нескольких пациентов одновременно — с разных больниц, с разными диагнозами, с большими разбросами по адресам и по времени. Пациенты вынуждены ехать до точки назначения кругами, ожидать в холодном автобусе, пока бригада привезет следующего пациента (стоять с заведенным двигателем на территории больниц, как правило, запрещено), опаздывать на обследования.

Диспетчеры пытались принудить меня взять пациента, для которого в автобусе уже не было места, пересадив его с инвалидного кресла на переднее сидение. Представляете себе скорую помощь, «собирающую» пациентов с нескольких адресов в разных концах города, где медперсонал пересаживает инвалида со спецкресла на сидение рядом с водителем? Уму непостижимо!

2. Единственная подобная фирма, которая допускает к работе бригады, состоящие из одного человека. Водители в одиночку перевозят лежачих пациентов, в одиночку их перекладывают и пересаживают. Передвижная складная лежанка весит около 70 кг, пациенты — разного телосложения и состояния. Их надо переложить, поднять, загрузить и выгрузить. В тяжелых случаях — пересадить в спецкресло. Если не получается перенести пациента одному, можно часами ждать помощи. Вспомогательными электрическими устройствами машины не оборудованы, проблемы со спиной наступают очень быстро. У медперсонала в больницах часто возникают вопросы, как такое возможно. Но большая часть водителей немецкий не понимает.

3. Основная ставка при отборе кадров в этой фирме делается на загнанных в угол иностранцев с плохими знаниями языка и местного законодательства. Никакого инструктажа, либо элементарных курсов первой помощи при начале работы не проводится. Все это выливается в непонимание просьб пациента и неправильные действия в чрезвычайных ситуациях. Жалоб на предприятие со стороны пациентов и их родственников очень много. Случаи падения пациентов при подъеме нередки, так же часто родственники вынуждены оказывать помощь при подъеме пациента на этаж, так как диспетчерская якобы не знала, что в доме есть лестница. Заказ принял — разбирайся сам.

Активно принуждают работать людей, которые находятся на больничном. Известны случаи, когда принципиальных работников, отказывающихся работать на таких условиях, руководство в одночасье выселяло из служебной комнаты и вывозило на вокзал, невзирая на установленный порядок увольнения. Фирма с удовольствием берет на работу латвийцев — большинство из них готовы работать на любых условиях и молчать. Не так давно на наших порталах фигурировало объявление о трудоустройстве в эту компанию — немецкая фирма, без посредников…

4. Техническое обслуживание транспорта в Германии хоть и проводится на высшем уровне, но фирма игнорирует заявки о технических неисправностях, не связанных с прямой способностью машины передвигаться и приносить прибыль. Практически всю зиму я отъездил с неисправной системой отопления, в морозы было много жалоб от пациентов да и сам замерзал. Сообщения о неисправности игнорировались. Особенно запомнился случай, когда ответственное лицо вынуждало меня перегнать машину с отказавшей тормозной системой на расстояние в несколько десятков километров, чтобы не оплачивать услуги эвакуатора.

Глобальный пшик. Двойная бухгалтерия для «рядовых осликов» и «козлов»

«Как все это возможно в Германии, и каким образом фирма уже несколько лет остается без внимания спецслужб?» — задается вопросом Дмитрий. И сам же отвечает: «Жалобы пациентов оседают в той же бухгалтерии, где рисуются часы с потолка. Руководство беспокоит лишь то, чтобы пациент не жаловался никуда дальше. Доказать „на бумаге“ часы и условия работы бригад, как уже отмечалось выше, без прямого надзора довольно сложно. Еще одна бухгалтерия и сервера с реальными данными, путевыми листами и всеми финансовыми передвижениями находятся за пределами Германии — филиалы работают с ними удаленно, следовательно, любые проверки „по месту“ результатов не приносят».

Последней каплей дегтя в бочке дегтя же стало нежелание работодателя рассчитаться за работу после того, как пара решила оставить гиблое дело.

«Как только мы переехали в свою квартиру и перестали полностью зависеть от этого работодателя, я поспешил попрощаться с фирмой в кратчайшие сроки и забыть эту работу, как страшный сон. Был наслышан о практике невыплаты зарплаты при увольнении. Поэтому при написании заявления прямо спросил Артура, расходимся ли мы по хорошему и не будет ли никаких проблем с зарплатой.

Обещал, что проблем не будет. Зарплату и раньше задерживали регулярно, а последний месяц не стал исключением. На карточку пришла лишь половина суммы, после чего я незамедлительно попытался связаться с руководителем фирмы Арсеном — он трубку не взял. Я написал сообщение, ответ на которое не выдерживает никакой критики. Очевидно, что для этой организации закон не писан».

Дмитрий призывает соотечественников помнить о его опыте и очень осторожно относиться к предложениям по трудоустройству за границей. В идеале, не пожалеть времени и денег, чтобы навестить работодателя и лично ознакомиться с рабочим процессом, договором и местом проживания до переезда.

«Вывод: даже на самую законопослушную нацию всегда найдется хитрый предприниматель, который не побрезгует заработать на вашем безвыходном положении, незнании прав и языка, и всячески способствовать вашей зависимости от него».

Delfi.lv, Латвия