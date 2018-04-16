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В Польше увидели выгоду России в «бандеровской Украине»
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В Польше увидели выгоду России в «бандеровской Украине» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Российские власти хотят, чтобы Украину считали «бандеровской страной» с традициями «сотрудничества с Третьим Рейхом», заявил польский политолог, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский.
«Москва как раз хочет, чтобы Украину видели как «бандеровскую» страну, с традициями сотрудничества с Третьим Рейхом и так далее», — сказал он в интервью порталу «Апостроф».
По его словам, спор Украины и Польши — не о национальном достоинстве, важнее не дать «патронов российской пропаганде», которая «стреляет ими по польской общественной мысли».
Объясняя позицию Польши по героизации Степана Бандеры на Украине, Журавский вель Граевский заявил, что «у поляков нет амбиции выбирать украинцам пантеон народных героев». Он привел в пример генерала Журавского, который является «иконой плохого польского националиста», имеет «положительный имидж» в Польше, но в стране нет ни одного его памятника.
Польша призывает власти Украины дистанцироваться от бандеровцев. Украинско-польские отношения в последнее время стали напряженными, так как Польша крайне негативно относится к ОУН — УПА, а Киев называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.
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