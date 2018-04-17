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Оппозиция готовится к штурму парламента Армении
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Оппозиция готовится к штурму парламента Армении 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Участники акций протеста оппозиции с раннего утра вторника практически полностью блокировали движение на всех ключевых улицах в центре Еревана. Активисты устраивают сидячие забастовки прямо на проезжей части, призывают граждан присоединиться к ним, сообщает информагентство Новости-Армения.
Полиция стягивает спецподразделения и технику к зданиям парламента и другим госучреждениям, убирает заграждения из мусорных баков и скамеек, выставленных митингующими. Их лидер, депутат Национального собрания Никол Пашинян, обратился к жителям столицы и других городов с просьбой поддержать «массовые и тотальные акции гражданского неповиновения», объяснил порядок действий. «Надо окружить ведомственные здания по всему Еревану, в том числе, министерства, структуры государственного управления, мэрию, районные, городские и сельские администрации. Нужно перекрывать входы, заходить внутрь и объявить забастовку, однако все должно проходить мирно, следует воздерживаться от любых видов насилия или порчи имущества», — инструктировал депутат. Он дал команду перекрыть движение общественного транспорта, парализовать работу метрополитена.
Главной добычей протестующих должен стать парламент, где сегодня запланировано избрание премьер-министра, единственным кандидатом на этот пост является лидер правящей в стране Республиканской партии, экс-президент Серж Саргсян. Против этого и происходит вся заварушка, устроенная оппозицией. По замыслам Пашиняна, демонстранты должны окружить здание Национального собрания с четырех сторон, ворваться в него и не допустить голосования.
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