В Гааге продолжается заседание ОЗХО по Сирии

Первых результатов от миссии экспертов ОЗХО в Сирии ждали уже в понедельник. Но обстановка в городе Дума пока не позволяет приступить к работе. Об этом на закрытом заседании исполнительного совета в Гааге говорит руководитель организации. Но его, судя по просочившейся в прессу информации, представители западных стран его слушали не внимательно. Лондон и Вашингтон возлагают на Москву вину за промедление. Мол, Россия чинит препятствие следствию, передает "ТВ Центр"

"Насколько мы понимаем, русские могли посетить место атаки. Мы обеспокоены тем, что они, возможно, производили там некие манипуляции. Что могло повлиять на усилия миссии ОЗХО в проведении эффективного расследования", — заявил представитель США при ОЗХО.

Представитель России подобные обвинения отвергает. Сотрудники российского центра по примирению в Сирии готовы были сделать все, чтобы предоставить экспертам из Гааги возможность провести объективное расследование. В нем заинтересован и Дамаск . Как заявили сирийские власти, визы были выданы даже тем сотрудникам ОЗХО, которые известны негативным отношением к правительству Асада

Срочного расследования инцидента теперь громко требует ЕС . Министры иностранных дел на встрече в Люксембурге хором призывают решать сирийский кризис политическими методами. Но ведь это Париж и Лондон под руководством Вашингтона всего два назад бомбили Сирию. Суверенное государство. Борис Джонсон вынужден объясняться.

"Эти удары не были попыткой переломить ход войны. Они не приведут к смене режима и не позволят сместить Башара Асада. Их цель — четко заявить, что мы более не потерпим применения химического оружия", — отметил он.

Но почему тогда было не дождаться хоть каких-то выводов экспертов из Гааги? Вопрос, которым задаются даже западные СМИ. CNN выходит в эфир со словами: сперва бомбы, потом объяснения. В интервью ВВС о том же говорит и Сергей Лавров

"Я не могу быть невежливым по отношению к главам других государств, но, честно говоря, все доказательства, на которые они ссылаются, основаны на репортажах СМИ и публикациях в соцсетях", — заявил министр.

"Наша ответственность выходит за рамки борьбы с исламским государством. Наша ответственность также распространяется на гуманитарные вопросы и вопросы восстановления мира в долгосрочной перспективе", — заявил Макрон.

Вот только как восстанавливать его, если аргументы другой стороны западные партнеры просто не слышат. За последние месяцы сирийские власти направили в техсекретариат ОЗХО несколько писем, предупреждая: боевики могут готовить провокацию. И напоминая: последняя часть оправляющего арсенала была вывезена из страны летом 2014-го. И уничтожена. Что неоднократно подтверждали в руководстве ОЗХО.