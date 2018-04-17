Ещё
В Ереване задержали 80 демонстрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В полицейские отделения в Ереване доставлены 80 демонстрантов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Во вторник, 17 апреля, сотрудники полиции Армении задержали в Ереване 80 участников акций протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.
Об этом начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) подвергнуты приводу 80 человек», — цитирует его РИА Новости.
Ранее депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале «бархатной революции».
16 апреля после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване были госпитализированы 46 человек.
RT на русском: последние новости
Макрон рассказал журналистам, что он — «ровня Путину» В Чили выступили против односторонних санкций Запада в отношении России ЦПВС и военная полиция России изъяли со складов боевиков в Сирии 1,5 тонны взрывчатки
 Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту12
Россия отказалась перевозить грузы НАТО314
Скрипалей отравили жидкостью91
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа46
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе109
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение