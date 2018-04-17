В Ереване задержали 80 демонстрантов

Во вторник, 17 апреля, сотрудники полиции Армении задержали в Ереване 80 участников акций протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.
Об этом начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) подвергнуты приводу 80 человек», — цитирует его РИА Новости.
Ранее депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале «бархатной революции».
16 апреля после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване были госпитализированы 46 человек.