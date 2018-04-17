В Ереване задержали 80 демонстрантов

В полицейские отделения в Ереване доставлены 80 демонстрантов

Об этом начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) подвергнуты приводу 80 человек», — цитирует его РИА Новости.

Ранее депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале «бархатной революции».

16 апреля после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване были госпитализированы 46 человек.