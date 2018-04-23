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Протестующие в Армении избили полицейских
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Протестующие в Армении избили полицейских 

Рамблер 1 час назад
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
В армянском городе Аштарак пятеро полицейских пострадали во время столкновения с протестующими. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
В полиции заявили, что группа демонстрантов напала на правоохранителей, когда те несли службу. Полицейские получили травмы разной степени тяжести.
По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело.
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля, затем к демонстрациям присоединились жители других городов.
Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.
Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний, 23 апреля его выпустили на свободу.
В Специальной следственной службе Армении заявили о 41 задержанном участнике акций протеста. Им вменяют статьи об организации, проведении и участии в незаконных собраниях, а также о применении насилия против представителей властей.
Комментарии2  Ещё 80 источников 
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