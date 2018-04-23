Протестующие в Армении избили полицейских

В армянском городе Аштарак пятеро полицейских пострадали во время столкновения с протестующими. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В полиции заявили, что группа демонстрантов напала на правоохранителей, когда те несли службу. Полицейские получили травмы разной степени тяжести.

По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля, затем к демонстрациям присоединились жители других городов.

Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний, 23 апреля его выпустили на свободу.

В Специальной следственной службе Армении заявили о 41 задержанном участнике акций протеста. Им вменяют статьи об организации, проведении и участии в незаконных собраниях, а также о применении насилия против представителей властей.