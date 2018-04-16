Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ

Трамп был готов нанести удар по российским объектам в Сирии, пишут СМИ

Как пишет газета, Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара. Первый — удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Вторая опция — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии. Этот вариант был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов (президента Сирии — ред.) Башара Асада ".

По информации газеты, Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии "при необходимости достать военное оборудование Асада". Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".