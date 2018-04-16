Трамп планировал атаковать российские объекты

Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант авиаудара по объектам России в Сирии, сообщает Wall Street Journal.
Американскому лидеру были представлены три варианта «ответа» на якобы имевшую место в Сирии химическую атаку, в том числе удар по российским объектам в Арабской республике, а именно средствам противовоздушной обороны.
По информации издания, Трамп настаивал именно на ударе по российским ПВО, однако министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против, а президент прислушался.
Другими вариантами американского «ответа» были удары по различным объектам, имеющим отношение к производству химоружия, и центрам военного командования Сирии.
В минувшую субботу коалиция США, Великобритании и Франции выпустила 103 ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. 71 ракета была сбита сирийскими ПВО.
8 апреля западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».