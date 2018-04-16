Трамп планировал атаковать российские объекты

Трамп планировал атаковать российские ПВО в Сирии

Американскому лидеру были представлены три варианта «ответа» на якобы имевшую место в Сирии химическую атаку, в том числе удар по российским объектам в Арабской республике, а именно средствам противовоздушной обороны.

По информации издания, Трамп настаивал именно на ударе по российским ПВО, однако министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против, а президент прислушался.

Другими вариантами американского «ответа» были удары по различным объектам, имеющим отношение к производству химоружия, и центрам военного командования Сирии.

В минувшую субботу коалиция США, Великобритании Франции выпустила 103 ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. 71 ракета была сбита сирийскими ПВО.