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Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины
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Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его страна способна обучить весь мир в вопросах сопротивлению России в гибридной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
15 апреля начался пятидневный рабочий визит Авакова в США, в ходе которого он встретится с представителями Госдепа и ФБР.
«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — сказал он.
По его словам, он также намерен усилить сотрудничество с ФБР.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в попытках сместить эпицентр гибридной войны в сердце Украины.
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