Макрон рассказал о вере в суверенную Европу

Макрон заявил, что верит в суверенную Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в суверенную Европу которая несет миру свои ценности.

"Я верю в суверенную Европу. Я верю в суверенитет нашей страны в тех вопросах, которые зависят от нее: в вопросах миграции, безопасности… Но я верю в европейский суверенитет. Я считаю, что от него должно исходить европейское пробуждение", — сказал французский лидер в интервью трем французским СМИ, транслировавшемся в прямом эфире телеканалом BFMTV.

Французский лидер заявил, что "принимает Европу такой, какая она есть", и что в ней набирают рост "крайности, популизм и люди, которые ставят под сомнение правовое государство".

"Суверенная Европа — Европа, которая защищает. От больших рисков, от больших трансформаций: будь то информационный риск или налоговой. Это Европа, которая несет амбиции нашего континента и позволяет нести наши ценности", — добавил президент.

Он добавил, что намерен "двигаться вперед с теми, кто хочет двигаться вперед, а те, кто не последуют за нами, должны согласиться быть на задворках этой Европы".