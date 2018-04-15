Глава Франции выдвинул обвинение РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию соучастницей предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.
По словам французского лидера, Москва «подорвала действия международного сообщества». Он напомнил о резолюции сентября 2013 года, согласно которой допускается использование силы в случае нарушения запрета на применение химического оружия.
«Русские постоянно блокировали голосование. Русские — соучастники. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии», — сказал Макрон.