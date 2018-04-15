Герои Донбасса: история предательства

Исполняется четыре года, с тех пор, как националисты в Киеве, пришедшие к власти в результате госпереворота, развязали на юго-востоке Украины гражданскую войну. С тех пор ее жертвами стали, лишь по данным ООН , более 10 тысяч человек. Раненых — в разы больше. Беженцев — сотни тысяч. Олигарх-президент Порошенко объявляет новый этап этой войны — военную операцию. С 30 апреля. Лицемерно Киев считает это реализацией Минских соглашений. Спорить уже бессмысленно. Надо просто защищаться. Как зарождалось сопротивление киевской хунте и кто его герои?

Весна в этом году в Донбассе затяжная. Грязный снег до самого апреля скрывал воронки на окраине захваченного украинской армией Славянска и битый кирпич разрушенных домов.

Простреленный навылет город с трудом пытается замазать свои раны желто-голубой краской. Других цветов здесь практически нет. Если столбы, то до фонарей разрисованы под державный флаг. Если пустой постамент от снесенного памятника Ленину, то непременно с государственными символами.

"Примерно одна четвертая часть людей уехала. А остальные остались. У них здесь семьи, Кто знает, где многие люди сейчас и что с ними. Официально не судили, их просто забирали, и никто не видел, куда их везли и зачем", — рассказывает один из местных жителей.

Он скрывает свое имя и лицо — показывать его небезопасно. Здесь не принято теперь вспоминать, как все было. Называет себя одним из уцелевших активистов "русской весны".

"Поначалу на блокпостах мы стояли просто с палками. У нас на восемь человек был всего лишь один пистолет. Мы проверяли автобусы, и поступил от главного приказ о том, чтобы останавливать всех, кто будет с украинской символикой, — вспоминает местный житель. — Мы очень сильно опасались того, что они приедут и устроят Майдан просто в нашей области. Мы и так плохо живем, еще и Майдана нам не хватало. А потом нас объявили сепаратистами, террористами и просто начали обстрел по городу. Неважно, мирное население или нет, никому это не было интересно вообще".

Славянск, Краматорск , Николаевка — эти донбасские городки еще не оправились от победоносной антитеррористической операции майдановской власти. До сих пор лежит в руинах Семеновка. На восстановление психиатрической больницы у киевской власти денег нет. Это снарядов было не жалко.

В самом Славянске в жилых домах пробоины от снарядов заложены кирпичом. Рухнувший подъезд пятиэтажки по улице Бульварная восстановили.

"Русская весна" в Донбассе "прорастала" весь март 2014 года. Разогретая крымским солнцем, она выплеснулась на улицы и площади шахтерских городов.

Все началось у здания луганской СБУ . Накануне украинские спецслужбы арестовали нескольких активистов, не поддержавших Майдан. 6 апреля их сторонники пришли сюда с требованием немедленного освобождения луганчан.

Ультиматум не выполнен, и многотысячная людская толпа штурмует здание СБУ. Милиция пытается сдержать натиск. У нее вырывают щиты. Люди выбивают двери.

Народ встречают брандспойтами и слезоточивым газом. Но это не останавливает. Со здания СБУ уже срывают государственную символику и врываются внутрь. Милиция сопротивление не оказывает. Активисты из ветеранских организаций пытаются остановить людей от погрома здания.

Сергей Сивак. Его все знали по позывному Югослав. Десантник и бывший миротворец от Украины на Балканах еще пытается остановить штурм. Боится кровопролития и верит, что для киевской власти этих протестов будет достаточно. Когда украинские войска окружили Луганск , Сивак был в первых рядах ополчения и получил тяжелейшее ранение.

Подпольщики собирались в гараже Югослава. Последняя встреча была 2 апреля. Обсуждали единый план сопротивления победившему в Киеве Майдану. Это костяк самообороны Луганщины.

Во время боев Хрящеватое было фактически стерто с лица земли, но гараж выстоял каким-то чудом. Рядом подвал недостроенного дома облюбовали украинские солдаты, прямо напротив штаба подпольной армии юго-востока.

"У нас была карта ЛНР, где мы собирали все разведданные о передвижении техники. У всех были люди, которые ездили, смотрели, где стоят украинские войска, сколько человек, кто с пулеметом", — вспоминает Александр Красько, бывший командир отряда самообороны.

Сейчас в гараже делают заготовки солдатских памятников для Аллеи Славы — в память о погибших. Их было тогда 24 человека. Сегодня смогли встретиться только 12. Трое погибли, двоим помешали ранения, остальные, не выдержав, уехали из Донбасса. И кто-то один предал всех.

"То, что предатель был среди нас, даже не обсуждается. Я, конечно, надеюсь, что среди оставшихся его нет. Но украинские спецслужбы знали о всех наших планах, намерениях, о передвижения", — рассказал Сергей Сивак.

Алексея Карякина задержали в 4 утра в Стаханове бойцы киевской "Альфы". Обвинили в госизмене и подготовке к диверсии. Противостояние у луганского СБУ закончилось его захватом. Позже власть была вынуждена всех арестованных отпустить.

"Я думаю, ничего бы не произошло, если бы не тронули наш русский язык. Они сами подожгли этот фитиль", — уверен Алексей Карякин, бывший председатель Народного совета ЛНР.

Народ тогда было уже не сдержать. СБУ захватывают и вскрывают оружейки. Комендантом захваченного здания становится Сергей Грачев , простой луганский водитель.

Через неделю после событий в Луганске на весь мир прогремел Славянск, ставший символом народного сопротивления.

Самым молодым бойцом крымского отряда был 16-летний киевлянин Андрей Савельев . В "славянском ополчении" он был медиком, вытаскивал раненых.