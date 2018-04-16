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Бывшая первая леди США отказалась от новых методов лечения
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Бывшая первая леди США отказалась от новых методов лечения 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара несколько раз попадала в больницу, однако приняла решение отказаться от современных методов лечения. Об этом сообщил телеканал NBC.
Вместо очередной госпитализации 92-летняя женщина предпочла провести оставшееся ей время в кругу семьи, чтобы получить «комфортный уход».
Она окружена членами семьи, которых она обожает, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступающие ей, и особенно молитвы, которые она получает
— представитель президентской семьи.
При этом точных данных о заболевании Барбары Буш нет.
Новости об ухудшении состояния жены бывшего главы государства прокомментировал американский вице-президент Майк Пенс. В своем Twitter он написал, что вместе со своей супругой Карен молится за Барбару и всю семью Бушей.
В начале апреля в ЮАР после продолжительной болезни скончалась бывшая жена Нельсона Манделы Винни, которая была его супругой во время его 27-летнего заключения. Она умерла на 81 году жизни.
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