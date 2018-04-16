Бывшая первая леди США отказалась от новых методов лечения

Джорджа Буша-старшего Супруга экс-президента США Барбара несколько раз попадала в больницу, однако приняла решение отказаться от современных методов лечения. Об этом сообщил телеканал NBC.

Вместо очередной госпитализации 92-летняя женщина предпочла провести оставшееся ей время в кругу семьи, чтобы получить «комфортный уход».

Она окружена членами семьи, которых она обожает, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступающие ей, и особенно молитвы, которые она получает

— представитель президентской семьи.

При этом точных данных о заболевании Барбары Буш нет.

Новости об ухудшении состояния жены бывшего главы государства прокомментировал американский вице-президент Майк Пенс . В своем Twitter он написал, что вместе со своей супругой Карен молится за Барбару и всю семью Бушей.