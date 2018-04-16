Россию назвали «сложным партнером»

В МИД Германии назвали Россию «сложным партнером»

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что партнерские отношения между Берлином и Москвой усложнились, однако немецкая сторона намерена продолжать диалог. Об этом Маас сообщил в эфире телеканала ARD.

Кроме того, Маас призвал РФ к более конструктивному подходу по урегулированию ситуации в Сирии

Россия стала более сложным партнером, но с ней необходимо продолжать диалог. Я ожидал от российской стороны более конструктивного подхода

— Хайко Маас.

Вместе с тем он отметил, что участие российской стороны в разрешении ситуации по Сирии необходимо.

Хотим мы этого или нет, но конфликт в Сирии не будет разрешен без России

— Хайко Маас.

Он также подчеркнул, что действия США и союзников якобы дали всем сторонам понять о «необходимости запуска политического процесса». Маас заявил, что ситуация в Сирии от вмешательства западной коалиции якобы «не обострилась».