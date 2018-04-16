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Россию назвали «сложным партнером»
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В МИД Германии назвали Россию «сложным партнером» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что партнерские отношения между Берлином и Москвой усложнились, однако немецкая сторона намерена продолжать диалог. Об этом Маас сообщил в эфире телеканала ARD.
Кроме того, Маас призвал РФ к более конструктивному подходу по урегулированию ситуации в Сирии.
Россия стала более сложным партнером, но с ней необходимо продолжать диалог. Я ожидал от российской стороны более конструктивного подхода
— Хайко Маас.
Вместе с тем он отметил, что участие российской стороны в разрешении ситуации по Сирии необходимо.
Хотим мы этого или нет, но конфликт в Сирии не будет разрешен без России
— Хайко Маас.
Он также подчеркнул, что действия США и союзников якобы дали всем сторонам понять о «необходимости запуска политического процесса». Маас заявил, что ситуация в Сирии от вмешательства западной коалиции якобы «не обострилась».
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен как можно скорее вернуть американские войска на родину. Также он отчитался перед Конгрессом США об ударе по Сирии. Он заявил, что действовал в соответствии с конституцией и с целью защиты американских интересов.
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