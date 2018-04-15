Ещё
Кого коснутся новые антироссийские санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Хейли рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля, объявит об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.
>>США введут новые санкции против России<br/>
«На подходе новые санкции в отношении России. Секретарь Мнучин объявит их в понедельник, если ещё не (сделал этого), и они будут прямо касаться компаний, которые работают с с оборудованием, связанным с (Башаром) Асадом и применением химического оружия», — заявила в интервью CBS Хейли.
Ранее Хейли объявила, что США объявят новые санкции в отношении России в понедельник.
«Коммерсантъ» 15 апреля сообщил, что посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада.
RT на русском: последние новости
Эксперт назвал смешным заявление о том, что ВСУ являются одной из самых эффективных армий в Европе Мэттис рассказал об отсутствии потерь среди американцев после удара по Сирии Глава МИД Франции заявил о достижении целей операции в Сирии
Комментарии217  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал103
США изменили условия вывода войск из Сирии389
Рыбке настал конец232
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета212
США введут новые санкции против России57
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение