США введут новые санкции против России

США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля, передает РИА "Новости".
Об этом рассказала постпред США при ООН Никки Хейли.
"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — заявила она.
Ранее Белый дом не подтвердил, что США готовят новые санкции против России.
До этого "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.