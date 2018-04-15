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США введут новые санкции против России
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Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

США признались в подготовке новых санкций против России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Seth Wenig/AP
США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля, передает РИА "Новости".
>>Новые санкции США: как ударить в ответ?
Об этом рассказала постпред США при ООН Никки Хейли.
"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — заявила она.
Ранее Белый дом не подтвердил, что США готовят новые санкции против России.
До этого "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.
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