США введут новые санкции против России

США признались в подготовке новых санкций против России

Никки Хейли. Об этом рассказала постпред США при ООН

"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — заявила она.

Ранее Белый дом не подтвердил, что США готовят новые санкции против России.

До этого "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей.