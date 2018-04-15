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Хейли: у России нет хороших друзей
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Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Хейли заявила, что у России нет хороших друзей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Rainier Ehrhardt/AP
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у России нет хороших друзей, передает Fox News.
По ее словам, отношения между США и Россией "очень напряжены", особенно после ударов по Сирии, но США не теряют надежды на улучшение.
Она также назвала Россию "сторонником Асада", при этом отметив, что у Москвы нет "очень хороших друзей".
Ранее Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выступили против российской резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, так как власти России изначально сомневались в реальности инцидента в Сирии.
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