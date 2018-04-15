Хейли: у России нет хороших друзей

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у России нет хороших друзей, передает Fox News.
По ее словам, отношения между США и Россией "очень напряжены", особенно после ударов по Сирии, но США не теряют надежды на улучшение.
Она также назвала Россию "сторонником Асада", при этом отметив, что у Москвы нет "очень хороших друзей".
Ранее Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выступили против российской резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, так как власти России изначально сомневались в реальности инцидента в Сирии.