Трамп: «Миссия выполнена»

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term «Mission Accomplished.» I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

«Операция в Сирии была настолько превосходно выполнена, с такой точностью, что единственное, к чему фейковые СМИ смогли придраться, — что я использовал выражение «Миссия выполнена».

Я знал, что они за это ухватятся, но посчитал, что это настолько хороший военный термин, что он должен вернуться. Используйте его чаще!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне он поблагодарил Францию Великобританию «за их мудрость и силу их прекрасных военных». Совместный удар по Сирии он назвал «совершенно исполненным».

«Совершенно исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» — написал Трамп.