Трамп: «Миссия выполнена» 

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отметил, насколько превосходно выполненной была операция в Сирии.
The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term «Mission Accomplished.» I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
«Операция в Сирии была настолько превосходно выполнена, с такой точностью, что единственное, к чему фейковые СМИ смогли придраться, — что я использовал выражение «Миссия выполнена».
Я знал, что они за это ухватятся, но посчитал, что это настолько хороший военный термин, что он должен вернуться. Используйте его чаще!» — написал Трамп в Twitter.
Накануне он поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и силу их прекрасных военных». Совместный удар по Сирии он назвал «совершенно исполненным».
«Совершенно исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» — написал Трамп.
В ночь на 14 апреля британские, американские и французские самолеты выпустили 105 ракет менее чем за 10 минут по территории Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.