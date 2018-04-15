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Турция назвала удары по Сирии «запоздалым шагом»
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Турция назвала удары по Сирии «запоздалым шагом» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Анкара положительно оценивает ракетный удар западной коалиции по Сирии, однако считает этот шаг «запоздалым», заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Йылдырым заявил, что удар нанесен после того, как сирийские правительственные силы якобы применили химоружие.
«К сожалению, это запоздалый шаг. Но в то же время это ответ режиму Асада, убийцам, совершившим зверства в регионе», — приводит его слова Anadolu.
Турецкий премьер-министр заявил, что Анкара продолжит защищать мирных граждан Сирии от «режима Башара Асада и тех, кто убивает, применяя конвенциональное или химическое оружие».
Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Сирии.
В субботу Анкара заявила, что являлась посредником между Вашингтоном и Москвой перед ракетными ударами Соединенных Штатов и их союзников по Сирии. При этом Турция выразила удовлетворение ракетным ударом, который Владимир Путин назвал актом агрессии против суверенной Сирии.
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