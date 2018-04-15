Турция назвала удары по Сирии «запоздалым шагом»

Йылдырым заявил, что удар нанесен после того, как сирийские правительственные силы якобы применили химоружие.

«К сожалению, это запоздалый шаг. Но в то же время это ответ режиму Асада, убийцам, совершившим зверства в регионе», — приводит его слова Anadolu.

Турецкий премьер-министр заявил, что Анкара продолжит защищать мирных граждан Сирии от «режима Башара Асада и тех, кто убивает, применяя конвенциональное или химическое оружие».