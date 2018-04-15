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Папа Римский отреагировал на события в Сирии
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Папа Римский отреагировал на события в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Reuters
Папа Римский Франциск заявил, что глубоко встревожен мировой ситуацией в целом и в особенности в Сирии.
«Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», — передает его слова RT.
Он призвал лидеров стран к тому, чтобы в регионе и в мире возобладали мир и справедливость.
Накануне папа Римский обсуждал ситуацию в Сирии с патриархом Кириллом.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Атака была предпринята после того, как Сирию бездоказательно обвинили в проведении химатаки в Думе.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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