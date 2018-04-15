Папа Римский отреагировал на события в Сирии

«Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», — передает его слова RT.

Он призвал лидеров стран к тому, чтобы в регионе и в мире возобладали мир и справедливость.

Накануне папа Римский обсуждал ситуацию в Сирии с патриархом Кириллом.

Напомним, в ночь на субботу США , Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Атака была предпринята после того, как Сирию бездоказательно обвинили в проведении химатаки в Думе