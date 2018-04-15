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В грузинских аэропортах появились стикеры «Россия-оккупант»
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В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры «Россия-оккупант» 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Стикеры «Россия-оккупант» наклеивают на багаж вылетающих и прибывающих в грузинские аэропорты Тбилиси и Кутаиси пассажиров члены молодежного движения «Новое поколение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы так напоминаем всему миру, что Россия оккупировала 20% нашей территории, мы посвящаем нашу акцию всем жертвам российской оккупации», — заявил член движения Давид Дондариани телекомпании «Рустави-2».
Представители движения подходили к пассажирам и сами наклеивали стикеры на их багаж, не встречая сопротивления.
В прошлом году Грузию посетило свыше 7 млн иностранцев, в том числе более 1 млн россиян.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце марта сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потребовал снять флаг России с одной из гостиниц в Тбилиси, что едва не привело к конфликту с менеджером отеля.
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