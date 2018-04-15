В грузинских аэропортах появились стикеры «Россия-оккупант»

В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры «Россия-оккупант»

Стикеры «Россия-оккупант» наклеивают на багаж вылетающих и прибывающих в грузинские аэропорты Тбилиси Кутаиси пассажиров члены молодежного движения «Новое поколение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы так напоминаем всему миру, что Россия оккупировала 20% нашей территории, мы посвящаем нашу акцию всем жертвам российской оккупации», — заявил член движения Давид Дондариани телекомпании «Рустави-2».

Представители движения подходили к пассажирам и сами наклеивали стикеры на их багаж, не встречая сопротивления.

В прошлом году Грузию посетило свыше 7 млн иностранцев, в том числе более 1 млн россиян.