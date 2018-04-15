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«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
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США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии

Немецкие СМИ констатировали военную недееспособность ЕС после удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия, пишет журналист Ульрих Ладурнер в немецком издании Die Zeit.
Когда дело доходит до войны, ЕС сразу выбывает из игры, пишет журналист, напоминая о конфликтах в Ираке в 2003 году, в Ливии в 2011 году и о нынешней ситуации, передает RT.
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Автор статьи считает, что вооруженные конфликт требуют однозначных решений, где нет пространства для лавирования, жизненно необходимого для Евросоюза. Только благодаря двусмысленным решениям существует ЕС, считает он, но поэтому он и не создан для недвусмысленности войны, пишет издание.
Журналист однако настаивает на том, что эта ситуация должна измениться, так как в соседних с Европой странах идет война, Евросоюзу нужно укреплять оборону. Он пишет, что выступает не за подстрекательство к войнам со стороны ЕС, а за блок, который сможет отстаивать и продвигать свои интересы на мировой арене.
Издание отмечает, что в ЕС все с этим согласны.
Die Zeit пишет, что Евросоюзу нужна «ближневосточная стратегия», но ему не хватает средств и единства. Европа не является влиятельным игроком в Сирии, пишет автор. Однако и США утратили свое влияние на Ближнем Востоке, где главным игроком стала Россия.
Теперь ЕС необходимо выработать стратегию в отношениях с Кремлем, ведь на данный момент ее не существует, пишет Ладурнер. Напротив, ЕС глубоко расколот в этом отношении. На это указывают конфликт из-за «Северного потока — 2» и тот факт, что после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля санкции в отношении Москвы поддержали только 14 стран Евросоюза, констатирует Ладурнер.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.
Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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