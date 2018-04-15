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Самая уродливая собака Британии стала моделью
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Самая уродливая собака Великобритании стала моделью 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: metro.co.uk
15-летний беззубый пес по кличке Чейз, который является обладателем звания самого уродливого пса Великобритании, подписал контракт с модельным агентством. Об этом пишет Metro.
Британец породы китайская хохлатая страдает катарактой и облысением, но это не помешало ему попасть в агентство Model Direct, которое сотрудничает с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home. Владелица пса Шторм Шайлер надеется увидеть имя своего питомца в новом свете.
В 2017 году на конкурсе «Самая уродливая собака в мире» Чейз занял лишь третье место. Первым стал трехлетний неаполитанский мастиф по имени Марта из Калифорнии.
Конкурс проводится с 1961 года. По замыслу устроителей, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но тоже заслуживают любви и заботы. В этом году победителя наградили 1,5 тысячи долларов и поездкой в Нью-Йорк для встречи с прессой.
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